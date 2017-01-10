Младен БАРТУЛОВИЧ: «Да, я покинул Ворсклу»

Полузащитник Младен Бартулович подтвердил, что покинул «Ворсклу».
- Да, это правда. Я покинул команду. Пока никакой конкретики от других клубов нет, жду предложений. Я буду смотреть конкретно на предложение. Но выбирать буду то, которое будет оптимальным для меня и моей семьи, - приводит слова Бартуловича Xsport.ua.
Ранее сообщалось, что Младен Бартулович не прибыл в расположение «Ворсклы», которая 10 января вышла из отпуска. У хорвата истек срок действия контракта, который он не захотел продлевать.
Напомним, 30-летний Младен Бартулович выступал за «Ворсклу» с лета 2015-го года. В первой половине этого сезона хорват сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах.
Источник — Xsport
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