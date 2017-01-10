Артур РУДЬКО: «Уже соскучился по футболу, хочется на сборы»

© ФК Динамо Киев

Несмотря на то, что отпуск у футболистов «Динамо» еще не закончился, вратарь нашей команды Артур Рудько уже приступил к индивидуальной работе.



Он тренируется на базе вместе с другими футболистами, а после окончания занятия рассказал, как провел новогодние и рождественские праздники, а также о настроении перед первым зимним сбором:



- Через пару дней после последнего матча с «Шахтером» я с девушкой и друзьями полетел на две недели в Египет. Там компанией отдохнули, а все оставшееся время был в Киеве. Здесь же встретил и Новый год и провел Рождество – вместе с родителями, в семейном кругу.



Еще с 27-го декабря начал выполнять индивидуальную программу, которую нам раздали перед отпуском. Она рассчитана примерно на 10 тренировочных дней. Делаю все, что там написано, плюс дополняю своими элементами – то в футбол поиграю с друзьями в манеже базы, то в тренажерном зале позанимаюсь. В общем, работа уже идет полным ходом. Также видел в манеже и многих одноклубников – Влада Калитвинцева, Жору Бущана, Женю Макаренко, Дениса Гармаша, многих других ребят. В общем, уже все понемногу готовятся к сборам, занимаются с мячом, не дожидаясь окончания отпуска.



Официально к работе команда приступит 14 января, но и в эти дни на базе есть и дежурные, и массажисты, и доктора приезжают. Так что, если у кого-то есть проблемы или какие-то вопросы, есть к кому обратиться.



Чувствую, что уже соскучился по футболу, хочется на сборы. К сожалению, «Динамо» прекратило выступления в Лиге чемпионов и отстало от «Шахтера», но у нас есть свои задачи, которые нужно выполнять, в частности, постараемся достать «горняков», так что настроение боевое.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.