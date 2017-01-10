Тимощук отправится на сборы с Зенитом

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Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук принял предложение войти в тренерский штаб «Зенита».



Уже 10 января он отправится на первый сбор основного состава петербуржцев в Дубай. Контракт бывшего капитана «сине-бело-голубых» рассчитан на 1,5 года.



Тимощук за свою карьеру дважды выступал за «Зенит»: с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 года. Под руководством нынешнего главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу 37-летний футболист играл в составе донецкого «Шахтера».



Отмечается, что Тимощук заменит в тренерском штабе Сергея Семака, который возглавил «Уфу».

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