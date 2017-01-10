Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тимощук отправится на сборы с Зенитом

Экс-капитан сборной Украины войдет в тренерский штаб питерского клуба

  • 10.01.2017 22:01
  • 621 просмотров
  • 3 комментария
Метки
riafan.ru
© riafan.ru

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук принял предложение войти в тренерский штаб «Зенита».

Уже 10 января он отправится на первый сбор основного состава петербуржцев в Дубай. Контракт бывшего капитана «сине-бело-голубых» рассчитан на 1,5 года.

Тимощук за свою карьеру дважды выступал за «Зенит»: с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 года. Под руководством нынешнего главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу 37-летний футболист играл в составе донецкого «Шахтера».

Отмечается, что Тимощук заменит в тренерском штабе Сергея Семака, который возглавил «Уфу».

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    vladi_goal
    online
      vladi_goal, 10.01.2017 22:12
    -1
    Тут нужно или крестик снимать или трусы надень
    Ссылка
    Денис Борисов
      Денис Борисов, 10.01.2017 22:28
    0
    подлый человечишка...мне он стал противен еще на вручении кубка ЛЧ Баварии, вечно пытался быть крупно в кадре...
    Ссылка
    gudini1977
    online
      gudini1977, 10.01.2017 22:50
    0
    Знаю, что в Питере Тимощук дружит и общается с адекватными людьми. Например с Сергеем Шнуровым и Александром Невзоровым. Так что наверное всё же не стоит его агульно смешивать с г. Хотя работать в газпромовском клубе всё таки перебор и выглядит предательством.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.