Игрок ялтинского Рубина: Спросил про зарплату – меня послали

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Защитник «Рубина» из Ялты Евгений Наталич рассказал о своем конфликте с президентом крымского клуба Павлом Кандулом. По словам 37-летнего футболиста, в крымском футболе наметилась тенденция — клубы не исполняют своих обязательств перед игроками.

— Приехал в Крым. Подписал контракт. В нем стояла минимальная сумма — 12 тысяч рублей. Но на словах договоренность — дают 30 тысяч. Почти сразу получил серьезную травму локтевой кости, пропустил порядка двух месяцев. Еще не до конца восстановился даже, но провел матч со сломанной рукой. Самое интересное началось потом, когда уже нужно было уезжать домой, в отпуск. Президент посчитал, что, раз я был травмирован и не мог тренироваться, мне следует дать меньше денег. Дважды заплатил по 10 тысяч. Сказал, чтобы спокойно ехал домой, он мне вышлет оставшиеся деньги. Но только 50 тысяч — на большее я, по его мнению, не наиграл. Вернулся домой. Раз 6 или 7 он мне обещал, что вот сегодня точно перечислят. В один прекрасный момент он мне вообще заявил, что если я буду таким же навязчивым, денег я не увижу, и разбираться будем в судебном порядке.

— Это единичный случай?

— В Крыму сейчас много разных историй происходит. Одного моего товарища в другой команде отчислили после первой же официальной игры, ничего не заплатив. Другого обвинили в сдаче матча. Видимо, освобождали место для своих людей. Полный беспредел. То, что в Ялте происходит — бардак бардаком. Да и в «Таврии» большие деньги должны, в «Кафе». В «Океане», я знаю, недавно задолженности закрыли.

— Угрозы поступали?

— При мне президент кому-то звонил, когда с одним из игроков был конфликт: футболист не отдавал экипировку перед отпуском, потому что не получил зарплату. Это был какой-то товарищ президента, которого просили разобраться.

— То есть даже не угрожали разорвать контракт и оставить без денег?

— Со мной вообще технично разобрались. Президент говорит, что рассчитывает на меня весной. Потом звонит главный тренер и говорит, что я уже созрел для тренерской работы. За меня решили, чужими руками убрали из команды.

— Выходит, основные претензии к президенту?

— Да. У него есть такая черта. Когда начинаешь ему писать про деньги, он тебя блокирует.

— А с другого телефона пробовали звонить?

— Да, звонил с номера жены. Даже трубку снял. Но разговор у нас с ним тогда состоялся короткий. Меня, грубо говоря, послали. Разблокировал меня президент только тогда, когда ему уже стал звонить юрист. Сейчас в очередной раз пообещал рассчитаться до 12-го числа. Верится с трудом. Чувство безнаказанности там у людей очень крепкое.

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