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Агент: Аренда Караваева обошлась Фенербахче в 400 тысяч евро

В случае удачного выступления украинского игрока стамбульский клуб обсудит выкуп его контракта

  • 10.01.2017 21:53
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Турецкий агент Эркан Доган, занимавшийся переходом Александра Караваева в «Фенербахче», рассказал о подробностях трансфера.

— Игрок еще не полностью готов. Мы вчера общались с ним после тренировочного матча, и он сказал, что готов примерно на 60 процентов. Надеюсь, что Караваев избежит травм и принесет много пользы команде. Думаю, что в случае его успешной игры, опцию выкупа контракта игрока можно будет обсудить. Аренда Караваева обошлась «Фенербахче» в 400 тысяч евро, — сказал Доган Tweetspor.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» получит за аренду Караваева 100 тысяч евро.

Источник — Трибуна

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