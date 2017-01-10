Агент: Аренда Караваева обошлась Фенербахче в 400 тысяч евро

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Турецкий агент Эркан Доган, занимавшийся переходом Александра Караваева в «Фенербахче», рассказал о подробностях трансфера.



— Игрок еще не полностью готов. Мы вчера общались с ним после тренировочного матча, и он сказал, что готов примерно на 60 процентов. Надеюсь, что Караваев избежит травм и принесет много пользы команде. Думаю, что в случае его успешной игры, опцию выкупа контракта игрока можно будет обсудить. Аренда Караваева обошлась «Фенербахче» в 400 тысяч евро, — сказал Доган Tweetspor.



Ранее сообщалось, что «Шахтер» получит за аренду Караваева 100 тысяч евро.

Источник — Трибуна

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