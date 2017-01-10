Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

На просмотре в Звезде воспитанники Динамо и экс-игрок Карпат

Кропивницкий клуб вышел из отпуска

  • 10.01.2017 21:50
  • 609 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Динамомания. Евгений Морозенко
© Динамомания. Евгений Морозенко

Сегодня, 10 января, закончились «каникулы» у «Звезды». К обеду игроки съехались на клубную базу. Правда, не в полном составе.

По данным FootBoom, из легионеров отсутствовал Джонатан Мойя, компанию украинцам по разным причинам не смогли составить Дмитрий Билоног и Игорь Калинин. В то же время на сбор прибыли Владимир Баенко, Руслан Зубков, Роман Локтионов (с которыми, как сообщалось ранее, кропивничане решили прекратить сотрудничество) и - вдобавок ко всему - группа потенциальных новичков, среди которых бывший голкипер «Карпат» и «Металлиста» Александр Ильющенков, экс-полузащитник «Динамо-2» и «Александрии» Евгений Морозенко и даже один представитель африканского континента.

Кроме того, в расположении «звездных» находится и бразильский нападающий Бруно, которого подписали по ходу сезона, но из-за определенных нюансов не смогли внести в заявку.

В 14:00 состоялась первая в новом году тренировка. Под пристальным взором Романа Монарева игроки совершили пробежку по беговым дорожкам стадиона «Зирка», аккуратно, кстати, очищенным от снега, а затем отправились в тренажерный зал. Завтра у просмотровых будет двухсторонка, основа же займется другой работой.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.