На просмотре в Звезде воспитанники Динамо и экс-игрок Карпат

© Динамомания. Евгений Морозенко

Сегодня, 10 января, закончились «каникулы» у «Звезды». К обеду игроки съехались на клубную базу. Правда, не в полном составе.

По данным FootBoom, из легионеров отсутствовал Джонатан Мойя, компанию украинцам по разным причинам не смогли составить Дмитрий Билоног и Игорь Калинин. В то же время на сбор прибыли Владимир Баенко, Руслан Зубков, Роман Локтионов (с которыми, как сообщалось ранее, кропивничане решили прекратить сотрудничество) и - вдобавок ко всему - группа потенциальных новичков, среди которых бывший голкипер «Карпат» и «Металлиста» Александр Ильющенков, экс-полузащитник «Динамо-2» и «Александрии» Евгений Морозенко и даже один представитель африканского континента.

Кроме того, в расположении «звездных» находится и бразильский нападающий Бруно, которого подписали по ходу сезона, но из-за определенных нюансов не смогли внести в заявку.

В 14:00 состоялась первая в новом году тренировка. Под пристальным взором Романа Монарева игроки совершили пробежку по беговым дорожкам стадиона «Зирка», аккуратно, кстати, очищенным от снега, а затем отправились в тренажерный зал. Завтра у просмотровых будет двухсторонка, основа же займется другой работой.

Источник — Footboom

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