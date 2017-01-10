Андрей ШЕВЧЕНКО: «Расширение ЧМ – мотивация для команд-середняков»

© ФФУ. Андрей Шевченко

У швейцарському Цюриху відбулося нагородження преміями ФІФА найкращих у 2016-му році. На церемонії був присутній головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.

- Андрію Миколайовичу, розкажіть про свої враження від цього заходу.

- Я з задоволенням відгукнувся на запрошення ФІФА взяти участь у цьому нагороджені. Враження дуже позитивні, порівняно з попередніми сезонами, цього року зібралося дуже багато футбольних людей, мені було приємно зустріти старих знайомих, поспілкуватися з Кафу, зі Звоніміром Бобаном. Він, як і Марко ван Бастен, і багато інших колишніх гравців, зараз працює у структурі міжнародної федерації, і це ознака нового часу, ознака змін у цій установі.

- Серед Ваших колег-тренерів були цікаві особистості?

- Так, звісно, були найкращі, це ж вручення призів у світовій номінації. Я поспілкувався з Клаудіо Ран’єрі, Алексом Фергюссоном. Ми розмовляли напевно більше, ніж півгодини.

- Не секрет, що Вам говорив сер Алекс?

- Фергюссон пригадав Лобановського, він у розмові зі мною відзначив той велетенський внесок, який зробив Валерій Васильович у розвиток гри. Мені було дуже приємно це чути. Ну а Клаудіо ми привітали з перемогою, я за нього голосував. Це неймовірно вдалий рік для Ран’єрі, він зробив те, що здавалося абсолютно неможливим – переміг в одній з найсильніших ліг світу з маленькою командою без зірок. Це повертає нас всіх до суті самого футболу – в цій грі перемагають не лише гроші, як це може здатися сьогодні, а передусім ті, хто більше хоче перемогти. Так само заслужено отримав свій приз Кріштіану Роналду. Це надзвичайно успішний рік у його кар’єрі. Він завоював головні титули, і що важливо, продемонстрував дивовижну стабільність. Провести 80 матчів на такому високому рівні - це велике досягнення. Я радий, що нагороду отримав Фалькао, він своєю кар’єрою і майстерністю справді змінив гру. Він талановитий і працьовитий гравець, феномен.

- Що Ви скажете про розширення кількості учасників чемпіонату світу?

- Усі, з ким я спілкувався, дуже схвально сприйняли це нововведення. Розширення чемпіонату світу до 48 команд - це крок, спрямований на розвиток гри, це мотивація для середніх команд прогресувати, адже вони тепер матимуть реальний шанс на участь у фінальній частині Мундіалю. У цьому рішенні відчувається новий підхід, що його застосовують зараз у ФІФА для вирішення глобальних футбольних проблем.

Источник — Федерация футбола Украины

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