Лукас ЛЕЙВА: «Я не готов завершать карьеру»

Полузащитник Лукас Лейва признал, что его ситуация в «Ливерпуле» оставляет желать лучшего, но намекнул, что останется на «Энфилде» до конца сезона. Накануне игрок сборной Бразилии отметил 30-летие, и почти треть своей жизни Лукас посвятил мерсисайдскому клубу. В данный момент Лейва является главным старожилом команды Юргена Клоппа.

Однако в этом сезоне Лукас сыграл только 14 матчей, включая лишь три появления в старте в рамках Премьер-Лиги. Эта ситуация не устраивает бразильца, однако он не спешить покидать «Ливерпуль».

«Это не самая идеальная ситуация. Я не хочу играть так мало матчей в будущем, но в данный момент я должен взять себя в руки и постараться найти решение, когда у меня будет такая возможность».

«Я должен быть профессионалом и думать о команде, а там посмотрим. Я не хочу подобного для своей карьеры, особенном в таком возрасте. Я не близок к завершению карьеры, и впереди у меня еще много лет».

«Конечно, ходит много слухов, но сегодня «Ливерпуль» — это лучшее место для меня. Насчет завтра я не могу сказать. Тренер очень добр ко мне, и у нас очень открытые отношения, так что по этому поводу я не беспокоюсь».

«Каждый хочет играть, ведь за это нам и платят, но я лишь стараюсь быть профессионалом и как можно сильнее помогать команде. А когда мне дают шанс, я стараюсь показать свою лучшую игру. Думаю, в этом отношении все мы одинаковы».

«Я не хочу, чтобы в будущем у меня было так мало возможностей играть, особенно на этой стадии своей карьеры, но в данный момент я должен принять свою ситуацию и продолжать работать», — цитирует Лейву Liverpool Echo.

Добавим, что контракт Лейвы с «Ливерпулем» действителен до окончания следующего сезона. Одним из претендентов на экс-игрока «Гремио» пресса называла «Интер».

Источник — Fapl.ru

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