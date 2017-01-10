Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лукас ЛЕЙВА: «Я не готов завершать карьеру»

Полузащитника «Ливерпуля» не устраивает его роль в команде

  • 10.01.2017 21:19
  • 257 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Полузащитник Лукас Лейва признал, что его ситуация в «Ливерпуле» оставляет желать лучшего, но намекнул, что останется на «Энфилде» до конца сезона. Накануне игрок сборной Бразилии отметил 30-летие, и почти треть своей жизни Лукас посвятил мерсисайдскому клубу. В данный момент Лейва является главным старожилом команды Юргена Клоппа.

Однако в этом сезоне Лукас сыграл только 14 матчей, включая лишь три появления в старте в рамках Премьер-Лиги. Эта ситуация не устраивает бразильца, однако он не спешить покидать «Ливерпуль».

«Это не самая идеальная ситуация. Я не хочу играть так мало матчей в будущем, но в данный момент я должен взять себя в руки и постараться найти решение, когда у меня будет такая возможность».

«Я должен быть профессионалом и думать о команде, а там посмотрим. Я не хочу подобного для своей карьеры, особенном в таком возрасте. Я не близок к завершению карьеры, и впереди у меня еще много лет».

«Конечно, ходит много слухов, но сегодня «Ливерпуль» — это лучшее место для меня. Насчет завтра я не могу сказать. Тренер очень добр ко мне, и у нас очень открытые отношения, так что по этому поводу я не беспокоюсь».

«Каждый хочет играть, ведь за это нам и платят, но я лишь стараюсь быть профессионалом и как можно сильнее помогать команде. А когда мне дают шанс, я стараюсь показать свою лучшую игру. Думаю, в этом отношении все мы одинаковы».

«Я не хочу, чтобы в будущем у меня было так мало возможностей играть, особенно на этой стадии своей карьеры, но в данный момент я должен принять свою ситуацию и продолжать работать», — цитирует Лейву Liverpool Echo.

Добавим, что контракт Лейвы с «Ливерпулем» действителен до окончания следующего сезона. Одним из претендентов на экс-игрока «Гремио» пресса называла «Интер».

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.