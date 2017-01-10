Криштиану РОНАЛДУ: «Думаю, мне уже удалось войти в историю футбола»

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Обладателем первой в истории награды лучшему футболисту года FIFA The Best стал форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Получив самый престижный индивидуальный приз в мире футбола, который достался ему в борьбе с достойными соперниками – аргентинцем Лионелем Месси и французом Антуаном Гризманном – по итогам масштабного голосования, капитан португальской сборной в интервью FIFA.com​ подвел итоги «золотого» для себя года и поделился планами на будущее, в том числе мнением о Кубке Конфедераций 2017 в России, где Португалия впервые примет участие.

FIFA.com: Криштиану, наши поздравления. За многие годы у вас было множество достижений, но верно ли впечатление, что 2016 год превзошел все?

Криштиану Роналду: Я уже неоднократно говорил, что этот год – наверное, лучший во всей моей карьере. Конечно, выигрыш трофея со сборной очень сильно на это повлиял, ведь он стал первым за всю историю Португалии. Уже только поэтому 2016 год стоит особняком. Но еще были и победа с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, и Чемпионат мира FIFA среди клубов, который помог нам завершить год самым лучшим образом. Это был очень яркий год, по-настоящему особенный. Для меня он стал лучшим за все то время, что я играю в футбол.

С учетом всех многочисленных командных и личных достижений год за годом, как вы считаете, вы уже вошли в число лучших футболистов всех времен?

Думаю, мне уже удалось войти в историю игры. Я всегда к этому стремился, с самого детства, когда только начинал играть: не просто быть футболистом, а стать звездой и все время претендовать на звание лучшего. И у меня получилось! Трофеи говорят сами за себя – и титулы, и индивидуальные награды, и статистические рекорды… Я горжусь этим, и это мотивирует меня продолжать работать так же, как я работал все эти годы.

Вы выиграли множество индивидуальных призов, но теперь держите в руках абсолютно новый трофей лучшему игроку года FIFA The Best.

Да-да! Это первый раз. Красивый и достаточно тяжелый приз. Еще более особенной для меня эту награду делает тот факт, что FIFA вручает ее впервые. Для меня это огромная честь.

Как вам удается быть на вершине столько лет? В чем ваш секрет?

Нет никакого секрета. Это плоды тяжелой и кропотливой работы. Я играю за клуб, который дает мне возможность бороться за множество трофеев. То же касается и сборной. Думаю, нам удалось потрясающее выступление на ЕВРО-2016. Это год, когда сбылись все мои мечты. Коллективная игра, индивидуальное выступление, результаты клуба и результаты национальной команды – все сошлось.

Вы забили решающий послематчевый пенальти в финале Лиги чемпионов и три гола в финале Клубного Чемпионата мира. Но на ЕВРО все было иначе, и вам пришлось покинуть поле в самом начале финального матча. Что вы чувствовали?

Было очень тяжело. Я начал матч, но не смог его закончить. Страшно нервничал. Помню, как оказался в раздевалке. Как сразу выскочил обратно к полю. Думаю, мое поведение говорило само за себя. Добавить нечего. Телевизионная картинка не обманывает. Все могли видеть, как сильно я переживал. Но в итоге это оказался великий день для Португалии. Если кому-то показалось, что я был спокоен – это совершенно не так!

Но вы так органично смотрелись на бровке рядом с Фернанду Сантушем. Значит ли это, что в будущем Криштиану Роналду может сам стать тренером?

Очень трудно сказать... Никогда не говори «никогда». Я не знаю, что случится в будущем, но на данный момент не вижу себя тренером. Пока не планирую им становиться.

Какой момент в 2016 году стал для вас лучшим и почему?

Это то мгновение, когда мы стали чемпионами Европы. Считаю, что это была вершина моей карьеры. Не хочу принизить все другие турниры, которые удалось выиграть – Кубок Лиги чемпионов и Клубный Чемпионат мира – но это было что-то особенное, потому что это первый титул в истории Португалии.

Какие ваши главные цели в 2017 году?

Те же, что и всегда. Впереди новые вызовы. Новые трофеи, за которые можно побороться. Новые голы. Я хочу выигрывать как можно больше, делая свой вклад в игру команды, и, по возможности, добиваться индивидуальных достижений тоже.

2017 год – это год Кубка Конфедераций. Что этот турнир значит для Португалии и лично для вас?

Португалия впервые получила возможность выступить на Кубке Конфедераций, и я уверен, что это будет незабываемый турнир. Важная строчка в нашем резюме. Конечно, очень хочется его выиграть. Но мы знаем, что сделать это будет очень трудно. Помимо нас в Кубке Конфедераций примут участие отличные команды. Но в футболе все возможно.

Источник — ФИФА

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