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Габбьядини уходит из Наполи

Нападающий близок к уходу из итальянского клуба

  • 10.01.2017 21:06
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Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини близок к уходу из итальянского клуба.

— Решение принято — Маноло покидает «Наполи». Официально все будет организовано на следующей недеделе. Премьер-лига или чемпионат Германии? Определенно, он присоединится к клубу одной из этих лиг, — сказал агент игрока Сильвио Пальяри. — Он подходит и к тому, и к другому чемпионату, так как Маноло очень техничен и мощен.

Также сообщается, что в 25-летнем форварде заинтересованы «Вест Бромвич», «Саутгемптон» и «Вольфсбург».

В этом сезоне Габбьядини забил 3 мяча в 13 матчах серии А. К «Наполи» футболист присоединился зимой 2015 года.

Источник — Sportbox

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