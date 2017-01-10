Василий САЧКО: «У нас обязательно будут новички»

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Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко пообщался с прессой после выхода команды из отпуска.

«В новом году будем стараться радовать наших болельщиков победами, которые будут обязательны. Команда собралась, и первые дни будет работать в Полтаве. 16 января у нас запланирован спарринг с «Гелиосом», а 19 числа улетаем на сборы в Турцию. В среду у нас медосмотр.

У ряда футболистов закончились контракты с «Ворсклой». Обязательно у нас будут новички. Сейчас смотрим нашу молодежь и полтавских ребят, будут и другие игроки. Те позиции, которые требуют усиления – будут усилены.

Когда будет конкретика – будет информация на официальном сайте. Хлебас? Сейчас он принадлежит «Динамо». Срок его аренды на сегодняшний день закончился.

Свою работу начинаем на позитиве», - заявил Сачко в интервью журналистам.

Источник — Sport.ua

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