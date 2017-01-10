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Василий САЧКО: «У нас обязательно будут новички»

Главный тренер «Ворсклы» пообщался с прессой после выхода команды из отпуска

  • 10.01.2017 20:47
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  • 2 комментария
Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко пообщался с прессой после выхода команды из отпуска.

«В новом году будем стараться радовать наших болельщиков победами, которые будут обязательны. Команда собралась, и первые дни будет работать в Полтаве. 16 января у нас запланирован спарринг с «Гелиосом», а 19 числа улетаем на сборы в Турцию. В среду у нас медосмотр.

У ряда футболистов закончились контракты с «Ворсклой». Обязательно у нас будут новички. Сейчас смотрим нашу молодежь и полтавских ребят, будут и другие игроки. Те позиции, которые требуют усиления – будут усилены.

Когда будет конкретика – будет информация на официальном сайте. Хлебас? Сейчас он принадлежит «Динамо». Срок его аренды на сегодняшний день закончился.

Свою работу начинаем на позитиве», - заявил Сачко в интервью журналистам.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    marki1986
      marki1986, 10.01.2017 21:06
    0
    Непросто Ворскле будет весной. Сколько людей уходит, да и тренер милиционер.
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    Tka4enko_85
    online
      Tka4enko_85, 10.01.2017 21:12
    0
    Я надеюсь новички буйдут в тренерскоматче штабе
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