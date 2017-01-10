Ворскла приступила к тренировкам после отпуска

Сьогодні на стадіоні «Ворскла» ім. Бутовського людно та гамірно, на противагу останнім дням. Основний склад полтавської команди зібрався після відпустки, й одразу ж приступив до тренувань.
Спочатку теплі обійми партнерів по команді, які не бачилися понад місяць. По тому традиційне зібрання, в якому взяли участь гравці, тренерський штаб та керівництво клубу в особі Романа Черняка, президента ФК «Ворскла», та Олега Лисака, віце-президента клубу.
Надалі ж хлопці під пильним оком тренерів і лікарів здійснили пробіжку навколо засніженого поля.
Источник — ФК Ворскла
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.