Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ворскла приступила к тренировкам после отпуска

Полтавчане собрались на родном стадионе

  • 10.01.2017 20:41
  • 130 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Сьогодні на стадіоні «Ворскла» ім. Бутовського людно та гамірно, на противагу останнім дням. Основний склад полтавської команди зібрався після відпустки, й одразу ж приступив до тренувань.

Спочатку теплі обійми партнерів по команді, які не бачилися понад місяць. По тому традиційне зібрання, в якому взяли участь гравці, тренерський штаб та керівництво клубу в особі Романа Черняка, президента ФК «Ворскла», та Олега Лисака, віце-президента клубу.

Надалі ж хлопці під пильним оком тренерів і лікарів здійснили пробіжку навколо засніженого поля.

Источник — ФК Ворскла

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.