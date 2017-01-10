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Галатасарай подписал полузащитника ПАОКа

Гарри Родригес продолжит карьеру в Турции

  • 10.01.2017 20:39
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Телеграф
© Телеграф

Стамбульский «Галатасарай» объявил о подписании контракта с игроком ПАОКа Гарри Родригесом.

26-летний вингер выступает за сборную Кабо-Верде, в ПАОКе провел 1,5 сезона, перейдя из испанского «Эльче».

Сообщается, что Родригес подписал контракт на 4,5 года.

По информации СМИ трансфер игрока обошелся «Галатасараю» в 3,5 миллиона евро.

Источник — Sport.ua

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