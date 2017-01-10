Галатасарай подписал полузащитника ПАОКа

Последние комментарии

Костевич переходит из Карпат в польский Лех 21:09 — jekavayp чет ты вообще плохой стал, врачу покажись может ? 21:03 — marki1986 Да-м. Чемпионат Украины просто разлетается по всему миру. А Вове удачи! Теперь нужно нового таког... 21:01 — Bandera.Lviv та він половину голів Карпатам ПРИВІЗ