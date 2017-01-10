Галатасарай подписал полузащитника ПАОКа

Стамбульский «Галатасарай» объявил о подписании контракта с игроком ПАОКа Гарри Родригесом.
26-летний вингер выступает за сборную Кабо-Верде, в ПАОКе провел 1,5 сезона, перейдя из испанского «Эльче».
Сообщается, что Родригес подписал контракт на 4,5 года.
По информации СМИ трансфер игрока обошелся «Галатасараю» в 3,5 миллиона евро.
Источник — Sport.ua
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