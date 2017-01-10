Звезда начнет подготовку ко второй части сезона в Кропивницком

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Сьогодні, 10 січня, футболісти та тренери кропивницької «Зірки» повернулись з зимових канікул. Гравці зібралися в роздягальні, були дуже раді побачити одне одного та якнайшвидше приступити до роботи. Команда добре відпочила під час відпустки, тож, зараз, з подвійною енергією готуватиметься до поновлення боротьби в чемпіонаті України.

Зазначимо, що спочатку «Зірка» проведе невеликий навчально-тренувальний збір удома, в Кропивницькому, де буде зроблено акцент на фізичну підготовку футболістів. А 24 січня команда вирушить на тренувальний збір до міста Ая-Напа, що на Кіпрі. Там «Зірка» буде до 23 лютого й проведе ряд контрольних поєдинків.

Источник — ФК Звезда

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