Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Звезда начнет подготовку ко второй части сезона в Кропивницком

24 января команда отправится на месячный сбор на Кипр

  • 10.01.2017 20:34
  • 126 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Звезда
© ФК Звезда

Сьогодні, 10 січня, футболісти та тренери кропивницької «Зірки» повернулись з зимових канікул. Гравці зібралися в роздягальні, були дуже раді побачити одне одного та якнайшвидше приступити до роботи. Команда добре відпочила під час відпустки, тож, зараз, з подвійною енергією готуватиметься до поновлення боротьби в чемпіонаті України.

Зазначимо, що спочатку «Зірка» проведе невеликий навчально-тренувальний збір удома, в Кропивницькому, де буде зроблено акцент на фізичну підготовку футболістів. А 24 січня команда вирушить на тренувальний збір до міста Ая-Напа, що на Кіпрі. Там «Зірка» буде до 23 лютого й проведе ряд контрольних поєдинків.

Источник — ФК Звезда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.