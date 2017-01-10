Запорожский Металлург подтвердил отставку Близнюка

В тренерском штабе «Металлурга» произошли изменения
Илья Близнюк покидает расположение запорожского «Металлурга». Об этом металлурговской пресс-службе сообщил соучредитель футбольного клуба Андрей Богатченко.
Также тренерский штаб команды покинул тренер Игорь Лучкевич.
«Исполнять обязанности главного тренера пока будет Виктор Степанович Жук», — рассказал Андрей Богатченко.
Источник — ФК Металлург Запорожье
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