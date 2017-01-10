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Запорожский Металлург подтвердил отставку Близнюка

Виктор Жук возглавил запорожскую команду

  • 10.01.2017 20:30
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ФК Металлург Запорожье. Илья Близнюк
© ФК Металлург Запорожье. Илья Близнюк

В тренерском штабе «Металлурга» произошли изменения

Илья Близнюк покидает расположение запорожского «Металлурга». Об этом металлурговской пресс-службе сообщил соучредитель футбольного клуба Андрей Богатченко.

Также тренерский штаб команды покинул тренер Игорь Лучкевич.

«Исполнять обязанности главного тренера пока будет Виктор Степанович Жук», — рассказал Андрей Богатченко.

Источник — ФК Металлург Запорожье

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