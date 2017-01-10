Бакари Санья может быть наказан за сообщения в Instagram

FA обвинила защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья в нарушении правил касательно поведения футболистов в социальных сетях. Напомним, после победы «горожан» над «Бернли» на прошлой неделе (2:1) Санья опубликовал в Инстаграм довольно провокационное сообщение о том, что его команде пришлось играть «вдесятером против 12».

Очевидно, что это был камень в огород рефери Ли Мейсона, который своими решениями удалить Фернандиньо и не фиксировать фол на Клаудио Браво в эпизоде с голом «Бернли» очень расстроил главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу и его команду.

Ассоциация немедленно попросила 33-летнего француза объясниться, а сегодня в адрес Бакари были выдвинуты обвинения. В заявлении FA говорится, что Санья позволил себе усомниться в непредвзятости рефери, используя для этого социальные сети.

Таким образом, теперь над экс-защитником «Арсенала» нависла угроза дисквалификации. У Санья есть время до вечера пятницы, чтобы признать вину или попытаться доказать свою невиновность.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.