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Атлетико — Лас-Пальмас и еще два футбольных матча

Прогнозы специалистов на три самых интересных поединка вторника

  • 10.01.2017 20:01
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Атлетико — Лас-Пальмас и еще два футбольных матча

Посреди недели многие топ-клубы играют свои матчи в различных национальных кубках – мы выбрали три самых интересных, на наш взгляд, которые пройдут в игровой день вторника.

«Атлетико» — «Лас-Пальмас» (Начало матча в 22:15)

После уверенной победы на выезде со счётом 2:0, нет сомнений, что мадридский клуб выйдет в следующий раунд соревнований. Безусловно, даже травмы Карраско, Облака, Тьягу и Фернандеса подопечным Симеоне не должны стать помехой.

Подопечные «Эль Чоло» набрали весьма неплохую форму, выиграв пять последних матчей, что позволило «Матрасникам» снова вернуться в топ-4, сообщил «Bet on Mobile».

За два последних сезона «Атлетико» только дважды позволял себе проигрывать на родном «Висенте Кальдероне», хотя, в текущем сезоне «Алавесу» и «Эспаньолу» удавалось увозить отсюда ничью. Однако, все же, для «Лас-Пальмаса» этот соперник является одним из самых сложных, ведь за восемь матчей кряду островитяне лишь раз сумели сыграть вничью, проиграв в оставшихся случаях. Причем, все семь поражений случились подряд, и за этот период «Лас-Пальмас» не удосужился забить ни одного гола! Все три поединка на «Кальдероне» завершались минимальной победой «Атлетико» — 1:0.

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При этом «Лас-Пальмас» идет всего в трех очках от еврокубковой зоны, но эти достижения больше связаны с домашними выступлениями, ведь на выезде подопечные Сетьена не могут выиграть уже восемь игр подряд, правда, в шести из них забивали минимум по мячу.

Прогноз Betonmobile.ru – тотал меньше 3,5 за 1,43 в БК Фонбет

«Наполи» — «Специя» (Начало матча в 22:00)

Нет сомнений, что в поединке одного из лидеров Серии «А» против середняка Серии «Б», особенно, когда речь идёт о домашнем матче первых, сомнений в том, кто фаворит, быть просто не может.

Тем более, что «Наполи» за 14 поединков подряд уступил только в Турине «Ювентусу». К тому же, неаполитанцы выиграли три последних домашних матча Серии «А», притом, что соперниками были далеко не слабые — «Интер», «Торино» и «Сампдория».

Эти команды играли между собой только в сезоне 2006/2007 в Серии «Б», и тогда «Наполи» оказался сильнее в обеих встречах. Возможно, для ротации подопечным Сарри будет не хватать травмированных Кулибали и Милика, а также, играющего на Кубке Африканских Наций Эль-Каддури, но они должны спокойно справляться и своими ближайшими резервами.

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«Специя», даже на своем уровне, сейчас звезд с небес не хватает, выиграв только один поединок из последних семи, имея лишь одну викторию за 11 выездных матчей кряду. Эта команда – одна из самых малорезультативных в своем чемпионате, поскольку в матчах с её участием забивается немногим больше 1,5 мяча.

Прогноз Betonmobile.ru – «Специя» забьёт – нет, за коэффициент 1,55 в 888.ru.

«Сошо» — «Монако» (Начало матча в 22:00)

У монегасков перед этим матчем можно отметить разве что отсутствие Дирара, отправившегося в национальную сборную на КАН.

Но даже своим сильнейшим составом «Монако» будет непросто в гостях у одного из лидеров Лиги 2. «Сошо» не проигрывает в шести последних матчах, лишь раз за этот период сыграв вничью и пропустив только два мяча! За 16 домашних поединков эта команда проиграла только единожды.

Однако, стоит отметить, что «Монако» — один из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне, и к национальным кубкам команда Жардима относится крайне серьезно. Другое дело, что «Монако» выиграл лишь два выездных матча из последних семи.

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Интересно, что с «Сошо» у монегасков складываются непростые взаимоотношения, поскольку в 11-ти последних очных встречах каждая из команд побеждала по 4 раза при трех ничьих, а за 13 их встреч в Сошо гостям удалось выиграть только один раз.

Прогноз Betonmobile.ru – победа «Сошо» с форой (+2) за коэффициент 1,27 в 1хБет.

Итоговый коэффициент экспресса-дня – 2,82.

Источник — Sport.ua

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