Тарас ИЛЬНИЦКИЙ: «Арсенал соберется в конце января»

Довольно уверенно стартовал в нынешнем чемпионате U-19 столичный Арсенал, укрепившийся летом группой выпускников академии Шахтера. Киевляне не проигрывали до 4-го тура, пока не встретились с юниорами Днепра. В дальнейшем канониры с незавидным постоянством чередовали провальные матчи с более успешными и справедливо шли в средине турнирной таблицы. Правда, к окончанию осенней части первенства киевляне немного сдали и финишировали в итоге на 11-м месте, но их старший тренер Тарас Ильницкий не унывает, поделившись оптимизмом и с проектом Золотой Талант.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? За счет чего команда может прибавить весной?

— Считаю, выступили хорошо, могли сделать и больше, лучше. Прибавить? Надеюсь, за счет селекции. Конечно, и я со своей стороны постараюсь, чтобы команда за эти два-три месяца прибавила на сборах.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.

— Понравилась игра с Олимпиком, мы выиграли 4:1. А худшая была с Днепром (0:4), с Зарей тоже (0:2). Это такие, провальные были матчи. Хотя даже нет, еще со Скалой очень неудачно сыграли — 0:6.

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на профессиональном уровне?

— Я не хотел бы никого отмечать, считаю, матчи, где побеждали, выигрывала вся команда. Так же и проигрывали все вместе. Нельзя сказать, что кто-то провинился в игре, а кто-то выиграл матч.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?

— Пока не знаю, у нас есть много арендованных футболистов, и пока по их дальнейшей судьбе не ориентируюсь, что будет.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?

— В нашем случае, считаю, это только позитив. Это первый опыт для Арсенала, команда впопыхах собиралась, но только положительные эмоции. Поля хорошие, с хорошими командами играли. Есть нюансы, но они зависят только от наших руководителей, от Арсенала.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?

— Пока собираемся в конце января. И будем в Киеве работать.

Источник — Золотой талант Украины

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