Сборная Украины осталась без своих бомбардиров

Юношеская сборная Украины, сформированная из футболистов 2001 года рождения, примет участие в Кубке Эгейского моря, который пройдет 16—21 января в Турции. Для подготовки к международному турниру главный тренер сборной U-16 Олег Кузнецов вызвал 20 футболистов, среди которых не оказалось ни одного представителя Динамо.

По всей видимости, сейчас тренерский штаб решил проверить в деле других кандидатов — без динамовцев, которых во время ноябрьских спаррингов с Италией в заявке было девять человек. К слову, в восьми матчах 2016 года в этой сборной голы забивали только представители Динамо — Денис Билык, Иван Дероган, Артем Шулянский, Ярослав Надольский (лучший бомбардир команды — пять мячей) и Максим Завгородний. Сейчас появился шанс показать себя у других футболистов, а костяк сборной взят у Шахтера.

Источник — Золотой талант Украины

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