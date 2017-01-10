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Соболь со дня на день перейдет в Бешикташ

Защитник луганской «Зари» интересен турецкому клубу

  • 10.01.2017 18:45
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ФК Заря. Эдуард Соболь
© ФК Заря. Эдуард Соболь
Защитник «Шахтера» Эдуард Соболь близок к тому, чтобы стать игроком «Бешикташа». Стороны уже согласовали между собой все детали сделки, также согласован и личный контракт игрока со стамбульским клубом.
 
Для того, чтобы «Бешикташ» мог официально огласить о переходе Соболя, требуется только, чтобы пришли документы на игрока из «Шахтера». Отмечается, что «горняки» должны будут в ближайшее время выслать все необходимые бумаги и о сделке будет проинформировано официально.
 
Напомним, в «Бешикташ», по слухам турецкой прессы, Соболь должен будет перейти на правах аренды. Первую часть сезона 21-летний защитник провел на правах аренды в Заре, где сыграл 12 матчей в рамках украинской премьер-лиги. 
 

Источник — Шахта

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