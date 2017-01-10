Соболь со дня на день перейдет в Бешикташ

© ФК Заря. Эдуард Соболь

Защитник «Шахтера» Эдуард Соболь близок к тому, чтобы стать игроком «Бешикташа». Стороны уже согласовали между собой все детали сделки, также согласован и личный контракт игрока со стамбульским клубом.

Для того, чтобы «Бешикташ» мог официально огласить о переходе Соболя, требуется только, чтобы пришли документы на игрока из «Шахтера». Отмечается, что «горняки» должны будут в ближайшее время выслать все необходимые бумаги и о сделке будет проинформировано официально.

Напомним, в «Бешикташ», по слухам турецкой прессы , Соболь должен будет перейти на правах аренды. Первую часть сезона 21-летний защитник провел на правах аренды в Заре, где сыграл 12 матчей в рамках украинской премьер-лиги.

Источник — Шахта

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.