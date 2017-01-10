Шальке подписал защитника Баварии

© goal.com. Хольген Бадштубер

Середняк немецкой Бундеслиги «Шальке» подписал контракт с защитником «Баварии» Хольгером Бадштубером. Соглашение рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа, сообщает официальный сайт «плутов».

27-летнему футболисту осталось пройти медобследование, после чего он сможет присоединиться к команде. В связи с травмами в нынешнем сезоне Бадштубер провел в составе «Баварии» всего 1 матч. Ранее слухи сватали Бадштубера в «Манчестер Сити».

Источник — Sport.ua

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