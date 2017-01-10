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Шальке подписал защитника Баварии

Хольгер Бадштубер конец сезона проведет в команде из Гельзенкирхена

  • 10.01.2017 18:20
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goal.com. Хольген Бадштубер
© goal.com. Хольген Бадштубер
Середняк немецкой Бундеслиги «Шальке» подписал контракт с защитником «Баварии» Хольгером Бадштубером. Соглашение рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа, сообщает официальный сайт «плутов».
 
27-летнему футболисту осталось пройти медобследование, после чего он сможет присоединиться к команде. В связи с травмами в нынешнем сезоне Бадштубер провел в составе «Баварии» всего 1 матч. Ранее слухи сватали Бадштубера в «Манчестер Сити». 
 

Источник — Sport.ua

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