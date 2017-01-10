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Владимир ШАРАН: «Придется расстаться с рядом футболистов»

Наставник «Александрии» - о трансферной политике клуба в зимнее межсезонье

  • 10.01.2017 17:56
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ПФК Александрия. Владимир Шаран
© ПФК Александрия. Владимир Шаран
Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о ближайших планах команды.
 
— Не хотелось бы менять то, что у нас есть. Некоторые игроки хуже остальных смотрелись на протяжении сезона, но свой вклад внесли, поэтому мне бы не хотелось с ними расставаться, а у них контракты до конца сезона. Но все равно придется. С одним игроком думаем разорвать контракт.
 
Думаю, на сборы поедут максимум три-четыре новичка. Решаем вопросы по игрокам, которых прекрасно все знают в Украине, но не хотелось бы сейчас о них говорить. Пока все еще не подтверждено. Это игрок «Черноморца», который может сыграть полузащитника и защитника.
 
Как и все команды, на первом сборе будет сделан акцент на физическую подготовку, потому что был месяц отпуска. Некоторые игроки были больше задействованы в матчах и получили больше нагрузок, а другие в меньшей степени, но я просил их работать в отпуске. Некоторые футболисты, которые на протяжении длительного времени были травмированы, пока под вопросом.
 
11 января собирается, а 15-го вылетаем в Турцию. Запланировано четыре спарринга, акцент в большей мере будет на физической подготовке. Уже на втором сборе будем больше обращать внимание на тактику, а спарринги будут направлены на подготовку к чемпионату. 
 

Источник — MatchDay

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