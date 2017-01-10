Роберто КАРЛОС: «Зидан готов стать лучшим тренером мира»

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Экс-партнер Зиденина Зидана по «Реалу» Роберто Карлос высказался о работе Зизу в качестве главного тренера «сливочных».

- Вы можете увидеть цифры… Не так много менеджеров добились такого за один год.

Я желаю ему удачи. Он очень хорошо работает, с невероятной скромностью, современным взглядом и подготовкой.

Его команда очень ему помогает. Он готов быть лучшим главным тренером мира в будущем.

Источник — ТК Футбол

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