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Роберто КАРЛОС: «Зидан готов стать лучшим тренером мира»

Бывший защитник мадридского «Реала» - о работе Зинедина Зидана

  • 10.01.2017 17:48
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Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид
Экс-партнер Зиденина Зидана по «Реалу» Роберто Карлос высказался о работе Зизу в качестве главного тренера «сливочных».
 
- Вы можете увидеть цифры… Не так много менеджеров добились такого за один год.
 
Я желаю ему удачи. Он очень хорошо работает, с невероятной скромностью, современным взглядом и подготовкой.
 
Его команда очень ему помогает. Он готов быть лучшим главным тренером мира в будущем. 
 

Источник — ТК Футбол

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