Роберто КАРЛОС: «Зидан готов стать лучшим тренером мира»

Экс-партнер Зиденина Зидана по «Реалу» Роберто Карлос высказался о работе Зизу в качестве главного тренера «сливочных».
- Вы можете увидеть цифры… Не так много менеджеров добились такого за один год.
Я желаю ему удачи. Он очень хорошо работает, с невероятной скромностью, современным взглядом и подготовкой.
Его команда очень ему помогает. Он готов быть лучшим главным тренером мира в будущем.
Источник — ТК Футбол
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