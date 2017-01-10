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Паулу СОУЗА: «С Кьево будет настоящее сражение!»

Главный тренер «Фиорентины» - о матче Кубка Италии против «Кьево»

  • 10.01.2017 17:20
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Паулу СОУЗА: «С Кьево будет настоящее сражение!»
Наставник футбольного клуба Фиорентина Паулу Соуза дал свои комментарии накануне старта в Кубке Италии.
 
«Калинич? Мы будем стараться работать с теми игроками, которые имеются в наличии, чтобы улучшить их характеристики. Я уже неоднократно говорил о том, что делюсь своей оценкой по поводу трансферов с руководством, но именно оно принимает окончательное решение по этим вопросам.
 
Рынок? Я стараюсь быть максимально сосредоточенным на тех вещах, которые мне под силу. Кроме того, я всегда прошу своих ребят не отвлекаться на посторонние вещи, а настраиваться исключительно на футболе. Мне приятно работать с теми игроками, которые сейчас имеются в моем распоряжении.
 
Кубок Италии? Завтра состоится настоящее сражение. Мы хотим пройти весь путь в данном турнире, поэтому крайне важно начать как можно лучше. Отдача от каждого футболиста должна быть на максимально высоком уровне. Год назад мы оступились в первом же раунде, но сейчас ситуация заметно отличается от того, что было в прошлом сезоне. Команда добилась существенного прогресса с точки зрения характера и психологии.
 
Астори? Мы надеемся, что Давиде восстановится к игре с Ювентусом. Ему становится лучше, так что я рассчитываю на то, что он вернется в самое ближайшее время.
 
Лига Европы? Мы должны выкладываться по максимуму в каждом поединке. Нужно много работать над тем, чтобы добиваться успеха во всех турнирах». 
 

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