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Карпаты расстались с пятью футболистами

Руководство львовского клуба расторгло контракты с рядом футболистов

  • 10.01.2017 16:59
  • 1427 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты
За взаємною згодою сторін ФК «Карпати» припинив співпрацю із п’ятьма футболістами – Гегамом Кадимяном, Євгеном Чумаком, Вадимом Страшкевичем, Володимиром Савошком та Юрієм Захарківим. 
 
Гегам Кадимян став гравцем львівських «Карпат» у лютому 2016-го року, останнім клубом якого був донецький «Олімпік». У Лізі Парі-Матч за «левів» форвард провів 15 матчів. Останнім часом, Кадимян все рідше потрапляв у стартовий склад на гру, більшість матчів нападник розпочинав на лавці запасних.
 
Євгена Чумака «Карпати» підписали у вересні 2016-го року, попереднім клубом якого була кропивницька «Зірка». У складі львівської команди півзахисник зіграв 6 матчів, половину з яких починав у запасі.
 
Вадим Страшкевич є вихованцем львівського клубу, свої виступи за дублюючий склад «левів» ропочав ще у далекому 2012-му. Всього за команду півзахисник провів 118 матчів, 79 з яких зіграв за «молодіжку». У Лізі Парі-Матч Страшкевич 4 рази відмітився взяттям воріт. Під керівництвом нового тренера, у складі основної команди, півзахисник провів два матчі, при чому, обидва розпочинав із виходу на заміну.
 
Володимир Савошко теж є вихованцем карпатівської школи. За молодіжну першість півзахисник провів 59 матчів, 40 з яких починав у стартовому складі. За цей період, граючи за «молодіжку», Савошко встиг відмітитись 17-ма голами.
 
Юрій Захарків – вихованець ДЮСШ Тернопіль та школи резервістів львівських «Карпат». У молодіжній першості нападник зіграв 20 матчів, де забив 4 м’ячі. Також, форвард встиг дебютувати і за основну команду, сталося це у 2015-му році в матчі проти маріупольського «Іллічівця». 
 

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Brian10
    online
      Brian10, 10.01.2017 17:09
    +1
    Кто следит за Карпатами, для них это серьёздные потери или ненужный мусор?
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    sanchos78
      sanchos78, 10.01.2017 17:12
    0
    Мусорок.
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    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 10.01.2017 17:22
    -1
    sanchos78, 10.01.2017 17:12
    Мусорок.
    а остались просто супер игроки!
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    densles
    online
      densles, 10.01.2017 18:13
    0
    Не завидую тренеру Карпат, как перерыв так пол команды нет)))!!!
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