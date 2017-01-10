Карпаты расстались с пятью футболистами

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За взаємною згодою сторін ФК «Карпати» припинив співпрацю із п’ятьма футболістами – Гегамом Кадимяном, Євгеном Чумаком, Вадимом Страшкевичем, Володимиром Савошком та Юрієм Захарківим.

Гегам Кадимян став гравцем львівських «Карпат» у лютому 2016-го року, останнім клубом якого був донецький «Олімпік». У Лізі Парі-Матч за «левів» форвард провів 15 матчів. Останнім часом, Кадимян все рідше потрапляв у стартовий склад на гру, більшість матчів нападник розпочинав на лавці запасних.

Євгена Чумака «Карпати» підписали у вересні 2016-го року, попереднім клубом якого була кропивницька «Зірка». У складі львівської команди півзахисник зіграв 6 матчів, половину з яких починав у запасі.

Вадим Страшкевич є вихованцем львівського клубу, свої виступи за дублюючий склад «левів» ропочав ще у далекому 2012-му. Всього за команду півзахисник провів 118 матчів, 79 з яких зіграв за «молодіжку». У Лізі Парі-Матч Страшкевич 4 рази відмітився взяттям воріт. Під керівництвом нового тренера, у складі основної команди, півзахисник провів два матчі, при чому, обидва розпочинав із виходу на заміну.

Володимир Савошко теж є вихованцем карпатівської школи. За молодіжну першість півзахисник провів 59 матчів, 40 з яких починав у стартовому складі. За цей період, граючи за «молодіжку», Савошко встиг відмітитись 17-ма голами.

Юрій Захарків – вихованець ДЮСШ Тернопіль та школи резервістів львівських «Карпат». У молодіжній першості нападник зіграв 20 матчів, де забив 4 м’ячі. Також, форвард встиг дебютувати і за основну команду, сталося це у 2015-му році в матчі проти маріупольського «Іллічівця».

Источник — ФК Карпаты

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