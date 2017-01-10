Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

У Динамо нет проблем в сотрудничестве с Приватбанком

Официальное заявление киевского «Динамо»

  • 10.01.2017 16:39
  • 1010 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Руководство киевского «Динамо» прокомментировало ранее распространенную украинскими СМИ новость о списании средств в «Приватбанке»:
 
- В последнее время отдельные «доброжелатели» нашего клуба распространяют через средства массовой информации сообщения о том, что счета футбольного клуба «Динамо» (Киев) в «Приватбанке» заблокированы из-за чего клуб якобы имеет проблемы в осуществлении своей деятельности.
 
Пресс-служба ФК «Динамо» (Киев) уполномочена заявить, что подобная информация не соответствует действительности. Футбольный клуб «Динамо» продолжает работать с «Приватбанком» в обычном режиме. Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации «Приватбанка». Подчеркиваем, что ФК «Динамо» (Киев) имеет полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией «Приватбанка», так и с руководством Национального Банка Украины. 
 

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    mavast
      mavast, 10.01.2017 17:03
    +2
    "...так и с руководством Национального Банка Украины. "
    Ну, тоди лади
    Ссылка
    Cortazar
      Cortazar, 10.01.2017 17:16
    +3
    В последнее время отдельные «доброжелатели» нашего клуба распространяют через средства массовой информации сообщения...
    _____________________________________________________________________

    А вот здесь хотелось бы поподробнее!
    "Имена, явки, фамилии!" (с)
    Ссылка
    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 10.01.2017 17:23
    +1
    Ну конечно нет проблем просто бабло потеряли!
    Ссылка
    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 10.01.2017 17:27
    +2
    Никогда дыма без огня не бывает!Суркам сейчас очень тяжко,потому что у них большая потеря бабок на всех направлениях!
    Ссылка
    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 10.01.2017 17:48
    -1
    кротячие лапти а ваш клуб бабло де держит в сбербанке росии?
    Ссылка
    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 10.01.2017 17:50
    0
    Vyacheslav Krusser, 10.01.2017 17:27
    Никогда дыма без огня не бывает!Суркам сейчас очень тяжко,потому что у них большая потеря бабок на всех направлениях!
    сурки ложили на твое мнение ДК жило 100 лет и будет жить а вот с твоим клубом может бить бида в любой момент)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.