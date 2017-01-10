У Динамо нет проблем в сотрудничестве с Приватбанком

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- В последнее время отдельные «доброжелатели» нашего клуба распространяют через средства массовой информации сообщения о том, что счета футбольного клуба «Динамо» (Киев) в «Приватбанке» заблокированы из-за чего клуб якобы имеет проблемы в осуществлении своей деятельности.

Пресс-служба ФК «Динамо» (Киев) уполномочена заявить, что подобная информация не соответствует действительности. Футбольный клуб «Динамо» продолжает работать с «Приватбанком» в обычном режиме. Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации «Приватбанка». Подчеркиваем, что ФК «Динамо» (Киев) имеет полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией «Приватбанка», так и с руководством Национального Банка Украины.

Источник — ФК Динамо Киев

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