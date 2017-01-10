Брешиа подпишет экс-капитана Лацио

Последние комментарии

Совет ФИФА утвердил расширение чемпионатов мира до 48-ми команд 16:43 — avyva.avay@mail.ru Ну все едрени фени, теперь матч Узбекистан - Панама на ЧМ будет обыденным делом

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «У нашего тренера есть яйца» 16:38 — taipen він там походу не тільки уроки боксу бере, а й мануальним терапевтом на пів ставки влаштувався - ... 16:14 — Eugene Vrubel Селезнев: "У нашего тренера есть яйца - я разбираюсь в этом чуть-чуть" 16:12 — Eugene Vrubel "Пацаны, это не женщина" - вскрикнул Кормилец, пощупывая "бубенчики" спящего ...

Костевич переходит из Карпат в польский Лех 16:27 — vovazin1991 Доволі цікавий футболіст. Чесно кажучи трохи дивує мене той факт що ніхто ще не забрав його з Кар...

ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер примет Сельту в Харькове 16:27 — reignofshakhtar Пам'ятаю як на матчі Металіст - Шахтар у 2015 стадіон часто-густо скандував "Шахтар!".