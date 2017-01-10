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Брешиа подпишет экс-капитана Лацио

Стефано Маури переберется в Серию В

  • 10.01.2017 16:23
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Брешиа подпишет экс-капитана Лацио

Экс-капитан «бьянкочелести» Стефано Маури на днях подпишет контракт с «Брешией», возглавляемой другим бывшим игроком «орлов» Кристианом Брокки. После первой половины сезона ломбардцы идут в середине турнирной таблицы. Последние полгода 37-летний полузащитник поддерживал форму, тренируясь с командой «Расинг Рома». 
 

Источник — Sport.ua

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