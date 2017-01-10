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Ярмоленко раньше вышел из отпуска

На базе в Конча-Заспе Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко и Виктор Цыганков сыграли в теннисбол

  • 10.01.2017 15:54
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Несмотря на то, что у футболистов киевского «Динамо» еще продолжается отпуск, жизнь на клубной базе в Конча-Заспе бьет ключом.
 
Многие из игроков уже сейчас приезжают на базу, чтобы потренироваться и индивидуально поработать. Например, капитан команды Андрей Ярмоленко, защитник Евгений Макаренко и полузащитник Виктор Цыганков собрались в крытом манеже, чтобы поиграть в теннис-бол, ведь погодные условия и сугробы выпавшего снега пока не позволяют использовать натуральные поля. Другие игроки занимаются в тренажерном зале, плавают в бассейне.
 
Если возникают какие-то вопросы, им всегда могут помочь дежурные врачи и тренеры по физподготовке, которые уже также приступили к работе и находятся на базе. Они помогают динамовцам выполнить индивидуальную программу, которую те получили по завершении первой части сезона. Это поможет ребятам скорее набрать форму и проще влиться в напряженный тренировочный график.
 
Напомним, что из отпуска команда выходит 14 января, на протяжении следующих двух дней игроки пройдет углубленное медобследование в клинике «Борис», а 16-го января отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Испанию. 
 

Источник — ФК Динамо Киев

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