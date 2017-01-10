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ОФИЦИАЛЬНО: Йоветич перебрался в Севилью

Форвард миланского «Интера» арендован испанским клубом

  • 10.01.2017 15:33
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ОФИЦИАЛЬНО: Йоветич перебрался в Севилью
Черногорский нападающий «Интера» Стеван Йоветич продолжит карьеру в стане испанской «Севильи». Команда Хорхе Сампаоли арендует Стевана до конца нынешнего футбольного сезона с правом дальнейшего выкупа за 15 миллионов евро.
 
Напомним, первую часть сезона черногорец, провел в миланском «Интере». Последнее время Йоветич не был снабжен регулярной игровой практикой. 
 

Источник — Sport.ua

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