ОФИЦИАЛЬНО: Йоветич перебрался в Севилью

Черногорский нападающий «Интера» Стеван Йоветич продолжит карьеру в стане испанской «Севильи». Команда Хорхе Сампаоли арендует Стевана до конца нынешнего футбольного сезона с правом дальнейшего выкупа за 15 миллионов евро.
Напомним, первую часть сезона черногорец, провел в миланском «Интере». Последнее время Йоветич не был снабжен регулярной игровой практикой.
Источник — Sport.ua
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