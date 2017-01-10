Дедечко может переехать в Грецию, Израиль или Кипр

© ffu.org.ua. Денис Дедечко

29-летний футболист, который первую часть сезона провел в «СКА-Хабаровск», имеет варианты из России, однако продолжать там свою карьеру не хочет. В настоящее время Дедечко рассматривает предложения из Греции, Кипра и Израиля. Его будущее станет известно позже.

За свою карьеру Дедечко успел поиграть в «Динамо», «Нефтянике-Укрнафта», «Луч-Энергии», «Амкаре», «Краснодаре», «Кривбассе», «Ворскле» и «Астане» и «Александрии».

Кроме этого, Дедечко выступал за юношеские и молодежную сборные Украины различных возрастов, а также провел один поединок за национальную сборную.

Источник — Журнал «Футбол»

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