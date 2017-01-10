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Збигнев БОНЕК: «Суть чемпионата мира не изменится»

Глава Польского футбольного союза не видит ничего плохого в расширении ЧМ до 48-ми команд

  • 10.01.2017 15:08
  • 334 просмотров
  • 2 комментария
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pilkarskiswiat.com. Збигнев Бонек
© pilkarskiswiat.com. Збигнев Бонек

Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек прокомментировал решение ФИФА расширить количество участников финальной части чемпионатов мира с 32-х до 48-ми команд с 2026-го года.

«Это удобное и выгодное решение для всех мировых федераций: большее количество стран разделят большую сумму денег. Но суть не изменится – чтобы выиграть чемпионат мира, чемпиону придется быть лучшим в семи матчах. Уровень первенства упадет? Например, на минувшем Евро я видел сборную Албании. Нельзя сказать, что конкурентам было легко с ней играть», – отметил Бонек в интервью для Sport.pl.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    arkada56
      arkada56, 10.01.2017 15:47
    +7
    Правильно а чего Польше возмущатся, вы хитрожопие при таком формате 1982г.в Испании на втором этапе вехали на 3 место.Опередив Союз только по разнице мячей.Играя с Союзом клюевой матч имея на день отдиха больше.
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    gricaenko192
      gricaenko192, 10.01.2017 15:58
    +4
    Это точно когда ссср играла с Бельгийцами пшеки в барах пивко потягивали и через день вышли на игру с союзом более свежей.Вот такой равный турнир при 3 сборных в групе.
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