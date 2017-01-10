Збигнев БОНЕК: «Суть чемпионата мира не изменится»

© pilkarskiswiat.com. Збигнев Бонек

Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек прокомментировал решение ФИФА расширить количество участников финальной части чемпионатов мира с 32-х до 48-ми команд с 2026-го года.

«Это удобное и выгодное решение для всех мировых федераций: большее количество стран разделят большую сумму денег. Но суть не изменится – чтобы выиграть чемпионат мира, чемпиону придется быть лучшим в семи матчах. Уровень первенства упадет? Например, на минувшем Евро я видел сборную Албании. Нельзя сказать, что конкурентам было легко с ней играть», – отметил Бонек в интервью для Sport.pl.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.