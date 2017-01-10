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Костевич переходит из Карпат в польский Лех

Украинский защитник продолжит карьеру в чемпионате Польши

  • 10.01.2017 14:59
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ФК Лех. Владимир Костевич
© ФК Лех. Владимир Костевич
Защитник «Карпат» Владимир Костевич переходит в состав польской команды – «Лех». Как сообщает официальный сайт польского клуба, Костевич сегодня должен пройти медобследование, если у украинца не будет проблем со здоровьем, то он подпишет контакт с клубом.
 
«Переход в «Лех» будет шагом вперед в моей карьере, в Познани я буду развиваться. Первое заинтересованные со стороны польского клуба было еще около двух лет назад, но только сейчас я созрел к переходу. Я много читал о новом клубе, смотрел видео в Интернете, это очень интересная команда», - сказал Костевич.
 
«Сильной стороной украинца является очень хорошая игра левой ногой и переход к наступательным действиям своей команды.  Он активно подключается к атакам», - отметил вице-президент польского клуба Петр Рутковски.
 
На данный момент неизвестны условия перехода Костевича в «Лех». В этом сезоне Костевич провел 13 матчей в чемпионате Украины за «Карпаты» и отдал одну результативную передачу.
 

Источник — Sport.ua

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