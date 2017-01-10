Вместо Испании Днепр проведет два сбора в Турции

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Утром вторника, 10 января, футболисты Днепра в составе собрались на тренировочной базе в Приднепровске, где в течение двух дней пройдут традиционный для этой поры медосмотр.



В скором времени подопечные Дмитрия Михайленко отправятся на тренировочный сбор в Турцию.



Отметим, что в планах на межсезонье произошли изменения и вместо двух испанских сборов будут проведены два турецких. А будет ли третий, турецкий, окончательное решение еще пока не принято.

Источник — ФК Днепр

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