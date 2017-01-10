Владимир Рева вызвал 21-го игрока в стан женской сборной Украины

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Наставник національної жіночої збірної команди України Володимир Рева визначився із гравцями, що братимуть участь у міжнародному товариському турнірі CFA International Women’s Football Tournament, який триватиме з 19 по 24 січня у китайському місті Фошань.



До табору збірної, яка вже ввечері 16 січня вирушить до Піднебесної, викликано 21 гравця.



Крім українок та господарок учасниками турніру також стануть національні жіночі збірні команди Тайланду та М’янми.



Саме з командою М’янми 19 січня наші дівчата розпочнуть свій турнірний шлях. Початок зустрічі - о 10:00 (за київським часом). 21 січня «синьо-жовті» поміряються силами з суперницями з Тайланду, початок гри - о 13:35. Завершальну гру проти збірної Китаю, яка наразі посідає 13-ту сходинку у рейтингу ФІФА, підопічні Володимира Реви проведуть 24 січня. Ця зустріч також розпочнеться о 13:35.



Склад збірної України:



Воротарі: Ірина Зварич, Катерина Самсон, Дарина Бондарчук



Захисники: Ірина Василюк, Катерина Корсун, Любов Шматко, Натія Панцулая, Дарія Кравець, Мар’яна Іванишин



Півзахисники: Таміла Хіміч, Ірина Кочнєва, Ольга Басанська, Дарія Апанащенко, Ія Андрущак, Віра Дятел, Юлія Шевчук, Ольга Бойченко



Нападники: Ольга Овдійчук, Тетяна Козиренко, Яна Калініна, Вероніка Андрухів

Источник — Федерация футбола Украины

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