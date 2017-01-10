Конфуз турецких СМИ: Хачериди перепутали с Драговичем

© sporx.com. Александар Драгович

Во вторник турецкий Milliyet опубликовал информацию о том, что защитником киевского «Динамо» Евгением Хачериди всерьез интересуется «Галатасарай».

Новость опубликовали как украинские, так и турецкие СМИ, впрочем, некоторые турки не справились с заданием.

Sporx.com разместил новость об интересе «Галатасарая» к Хачериди, сопроводив ее фотографией… экс-защитника «Динамо» Александара Драговича, который с августа прошлого года защищает цвета «Байера».

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