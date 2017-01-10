Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Не стоит ожидать грандиозной ротации»

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри встретился с журналистами перед поединком с Аталантой, который пройдет в рамках Кубка Италии.

«Решение по составу будет принято после заключительной тренировки. Не стоит ждать грандиозной ротации. Нам еще предстоит оценить состояние Бонуччи – если с ним все будет хорошо, то он начнет встречу на скамье запасных. Дибале требуется игровая практика, какие-то минуты должен получить и Пьяца. Что касается Эвра, то ему требуется какое-то время, чтобы решить, готов ли он сменить команду. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Ринкон может выйти на поле и в завтрашнем поединке.

Завтра мы стартуем в Кубке Италии. Аталанта проводит успешный сезон, поэтому ни в коем случае не стоит терять концентрацию. В воскресенье у команды сложный поединок во Флоренции, так что игра с Аталантой не совсем вписывается в наши планы. Я не ждал ничего особенного от рынка, мы приобретаем тех игроков, которые способны качественно укрепить состав.

Новая система игры? Я оценю все варианты. Мы можем играть с Куадрадо впереди и так далее. Не забывайте, что завтрашний матч может выйти за пределы 90 минут. Лихтштайнер дисквалифицирован на воскресный матч, поэтому он точно сыграет завтра. Асамоа провел хороший прошлый матч, завтра он снова может выйти на поле.

Игуаин – Манджукич? Они оба способны принести команде огромную пользу. Хорват находится в хорошем состоянии, поэтому не так важно, кто из этих двух форвардов появится в стартовом составе. Мне еще предстоит сделать окончательный выбор.

Успех Аталанты? Я думаю, что это заслуга руководства и главного тренера клуба. Гасперини проделал невероятную работу с молодыми футболистами».

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