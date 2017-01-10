Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сборная Украины U-16 выступит на Кубке Эгейского моря

На учебно-тренировочный сбор наставник команды Олег Кузнецов вызвал 20 футболистов

  • 10.01.2017 14:17
  • 133 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, розпочинає підготовку до участі у щорічному міжнародному турнірі «Кубок Егейського моря», який триватиме з 16 по 21 січня у Туреччині.

На навчально-тренувальний збір головний тренер української збірної Олег Кузнецов викликав 20 футболістів. Найбільше представництво в команді має донецький «Шахтар» – одразу вісім футболістів, п’ятьох гравців до збірної делегували львівські «Карпати».

Склад збірної України U-16:

Воротарі: Кирило Самойленко (РВУФК, Київ), Анатолій Трубін («Шахтар», Донецьк)

Захисники: Алан Ауссі, Сергій Снісар, Роман Якуба (усі – «Шахтар», Донецьк), Артем Данилюк, Роман Наконечний (обидва – УФК «Карпати», Львів), Кирило Романюк («Дніпро», Дніпро)

Півзахисники: Станіслав Біблік, Михайло Мудрик, Денис Підручний (усі – «Шахтар», Донецьк), Євген Білич («Десна», Чернігів), Вадим Гудзінський, Тимофій Калинчук (обидва – УФК «Карпати», Львів), Анатолій Матвєєв («Дніпро», Дніпро), Дмитро Шамич, Дмитро Вояновський (обидва - «Зміна Оболонь», Київ)

Нападники: Олексій Хижняк («Дніпро», Дніпро), Вадим Мельничук (УФК «Карпати», Львів), Данило Сікан («Шахтар», Донецьк)

Українська команда буде представлена у групі «B» на турнірі серед 16-річних, де суперниками «синьо-жовтих» будуть команди Чорногорії, Словаччини та Греції. 16-го січня команда Кузнецова зіграє стартовий матч на турнірі із однолітками зі Словаччини. Наступного дня на українців чекає зустріч із греками, а у заключному протистоянні у групі, яке відбудеться 19-го числа, наша команда зіграє проти представників Балкан.

21-го січня відбудуться матчі за призові місця: другі команди груп змагатимуться у матчі за третє місце, а переможці квартетів посперечаються за головний трофей турніру.

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.