Сборная Украины U-16 выступит на Кубке Эгейского моря

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Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, розпочинає підготовку до участі у щорічному міжнародному турнірі «Кубок Егейського моря», який триватиме з 16 по 21 січня у Туреччині.



На навчально-тренувальний збір головний тренер української збірної Олег Кузнецов викликав 20 футболістів. Найбільше представництво в команді має донецький «Шахтар» – одразу вісім футболістів, п’ятьох гравців до збірної делегували львівські «Карпати».



Склад збірної України U-16:



Воротарі: Кирило Самойленко (РВУФК, Київ), Анатолій Трубін («Шахтар», Донецьк)



Захисники: Алан Ауссі, Сергій Снісар, Роман Якуба (усі – «Шахтар», Донецьк), Артем Данилюк, Роман Наконечний (обидва – УФК «Карпати», Львів), Кирило Романюк («Дніпро», Дніпро)



Півзахисники: Станіслав Біблік, Михайло Мудрик, Денис Підручний (усі – «Шахтар», Донецьк), Євген Білич («Десна», Чернігів), Вадим Гудзінський, Тимофій Калинчук (обидва – УФК «Карпати», Львів), Анатолій Матвєєв («Дніпро», Дніпро), Дмитро Шамич, Дмитро Вояновський (обидва - «Зміна Оболонь», Київ)



Нападники: Олексій Хижняк («Дніпро», Дніпро), Вадим Мельничук (УФК «Карпати», Львів), Данило Сікан («Шахтар», Донецьк)



Українська команда буде представлена у групі «B» на турнірі серед 16-річних, де суперниками «синьо-жовтих» будуть команди Чорногорії, Словаччини та Греції. 16-го січня команда Кузнецова зіграє стартовий матч на турнірі із однолітками зі Словаччини. Наступного дня на українців чекає зустріч із греками, а у заключному протистоянні у групі, яке відбудеться 19-го числа, наша команда зіграє проти представників Балкан.



21-го січня відбудуться матчі за призові місця: другі команди груп змагатимуться у матчі за третє місце, а переможці квартетів посперечаються за головний трофей турніру.

Источник — Федерация футбола Украины

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