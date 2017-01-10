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Таргамадзе может перейти в Зарю

27-летний полузащитник заинтересовал команду Юрия Вернидуба

  • 10.01.2017 13:48
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shakhtar.com. Давил Таргамадзе
© shakhtar.com. Давил Таргамадзе

По информации источника, «Заря» в зимнее межсезонье может пополниться экс-хавбеком «Шахтера» Давидом Таргамадзе. В луганский клуб грузинский легионер, поигравший в свое время в Украине в «Александрии» и «Ильичевце», может перейти на правах свободного агента. Контракт Таргамадзе с «Шахтером» завершился 1 января 2017 года.

Осеннюю часть Таргамадзе пропустил по причине тяжелейшей травмы. Напомним в марте игрок «Александрии» Давид Таргамадзе в товарищеском матче с криворожским «Горняком» получил перелом ноги. 

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