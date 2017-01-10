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УЕФА подтвердил проведение матча Шахтер – Сельта в Харькове

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы состоится на стадионе «Металлист» 23-го февраля

  • 10.01.2017 13:48
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  • 2 комментария
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ФК Металлист
© ФК Металлист

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и испанской «Сельтой» состоится 23-го февраля на харьковском стадионе «Металлист», сообщает официальный сайт УЕФА.

Начало встречи запланировано в 22:05.

Ранее о проведении поединка именно в Харькове заявила глава харьковской ОГА Юлия Светличная.

Источник — УЕФА

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