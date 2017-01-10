УЕФА подтвердил проведение матча Шахтер – Сельта в Харькове

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и испанской «Сельтой» состоится 23-го февраля на харьковском стадионе «Металлист», сообщает официальный сайт УЕФА.
Начало встречи запланировано в 22:05.
Ранее о проведении поединка именно в Харькове заявила глава харьковской ОГА Юлия Светличная.
Источник — УЕФА
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