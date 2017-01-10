Днепр вышел из отпуска

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Одновременно с новогодне-рождественскими праздниками подошел к концу и отпуск игроков «Днепра». Ребята утром вторника, 10 января, собрались на тренировочной базе в Приднепровске, где в течение двух дней пройдут традиционный для этой поры медосмотр. Футболисты были заблаговременно разделены на две равные группы по 13 человек, и первая чертова дюжина днепрян в назначенный утренний час начала обход врачей.

Дружная компания молодых днепрян, в которую органично вписывались и ветераны команды, отличалась веселым настроением. Многие игроки, проводящие во время сезона много дней вместе, не расставались и во время отпуска. Некоторые отдыхали в теплых краях общими компаниями, а затем — еще даже до Нового года — начали собираться на дружеские внутренние междусобойчики в манеже базы. Запланирован такой и сегодня — после прохождения всех врачей футболисты условились вновь собраться в манеже.

Всех профильных специалистов: стоматолога, окулиста, психолога и почти десяток других — днепряне проходили быстро. Больше всего времени в процессе зимней диспансеризации занимает велоэргометрия. В процессе исследования врачи снимают показания, которые характеризуют состояние футболиста до, во время и после нагрузки. Эта информация позволяет получить картину и общего состояния человека, и очень полезна докторам команды, которые могут оценить форму всех игроков.

Завтра, 11 января, медосмотр пройдет вторая группа футболистов «Днепра», а во второй половине дня состоится первая в 2017 году тренировка команды. Носить она будет, разумеется, втягивающий характер.

Источник — ФК Днепр

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