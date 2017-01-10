Валерий ГАЗЗАЕВ: «Чемпионат мира может потерять свою ценность»

© Sport.ua. Валерий Газзаев

Чемпионат мира по футболу с увеличением количества сборных с 32 до 48 утратит свою ценность в спортивном плане. Такое мнение высказал известный российский тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев.

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) во вторник принял решение о расширении количества участников финальной стадии турнира начиная с 2026 года. Сообщается, что в финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф. Решение по формату было принято единогласно.

«С точки зрения коммерции, для ФИФА это будет огромная прибыль. Но со спортивной точки зрения это турнир планетарного масштаба, и там должны играть лучшие команды мира, поэтому в какой-то степени будет размывание, - сказал Газзаев. - К 32 командам добавляются еще 16, которые будут играть в рамках такого интенсивного календаря, то есть это очень большая нагрузка на футболистов. Плюс снизится смотрибельность, поскольку там будут явно слабые команды, поэтому турнир может потерять свою ценность».

По словам Газзаева, одной стране будет сложно провести турнир с таким количеством сборных. «Организационно сложно все это будет сделать в одной стране в плане инфраструктуры. 48 команд надо разместить в одной стране, а сколько стадионов и спортивных баз должно быть тогда? Думаю, ФИФА эти вопросы проработает, но ценность и смотрибельность турнира будет утрачена, многие матчи зрителям будут неинтересны», - отметил он.

На ближайших двух чемпионатах мира - 2018 года в России и 2022 года в Катаре - традиционно примут участие по 32 команды.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.