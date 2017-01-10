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Динамо попало под списание средств в Приватбанке

Киевский клуб просит суд признать это решение незаконным

  • 10.01.2017 12:55
  • 1112 просмотров
  • 3 комментария
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telegraf.com.ua
© telegraf.com.ua

Футбольный клуб «Динамо» попал под списание средств в «Приватбанке» во время его национализации, потому что был признан связанным лицом. Об этом говорится в определении Окружного административного суда Киева от 28 декабря.

13 декабря 2016 года комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц, признала «Динамо» связанным с «Приватбанком» лицом, и 19 марта временная администрация провела процедуру принудительной конвертации в капитал банка вкладов связанных лиц (т.н. bail-in). Как следует из определения суда, процедура списания средств коснулась и «Динамо». Сколько именно денег потеряло «Динамо», в определении не говорится.

Футбольный клуб попросил суд признать решение Нацбанка незаконным и отменить приказ о списании средств. Судебное заседание по делу состоится 19 января.

«Приватбанк» был титульным спонсором «Динамо» с 2007-го по 2013-й годы.

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 10.01.2017 13:30
    +1
    походу Суркису бабки давал Коломойский (слухи были но очень мало людей в это верило) и боюсь что Динамо может очень сильно изменится. и судя по распродаже всё к этому идёт
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 10.01.2017 13:37
    +1
    "Комиссия НБУ признала «Динамо» связанным с «Приватбанком» лицом..." У когось є сумніви з цього приводу?
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    WawanO
    online
      WawanO, 10.01.2017 13:37
    +1
    darvey77, 10.01.2017 13:30
    походу Суркису бабки давал Коломойский (слухи были но очень мало людей в это верило) и боюсь что Динамо может очень сильно изменится. и судя по распродаже всё к этому идёт
    То ж круто. Вихованців вистачає, а мажори(зажрані) хай валять. Може хоть після цього почнуть грати за емблему,а не за бабки.
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