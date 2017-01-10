Динамо попало под списание средств в Приватбанке

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Футбольный клуб «Динамо» попал под списание средств в «Приватбанке» во время его национализации, потому что был признан связанным лицом. Об этом говорится в определении Окружного административного суда Киева от 28 декабря.

13 декабря 2016 года комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц, признала «Динамо» связанным с «Приватбанком» лицом, и 19 марта временная администрация провела процедуру принудительной конвертации в капитал банка вкладов связанных лиц (т.н. bail-in). Как следует из определения суда, процедура списания средств коснулась и «Динамо». Сколько именно денег потеряло «Динамо», в определении не говорится.

Футбольный клуб попросил суд признать решение Нацбанка незаконным и отменить приказ о списании средств. Судебное заседание по делу состоится 19 января.

«Приватбанк» был титульным спонсором «Динамо» с 2007-го по 2013-й годы.

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