Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «У нашего тренера есть яйца»

Украинский форвард рассказал об акклиматизации в турецком «Карабюкспоре»

  • 10.01.2017 12:54
  • 676 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Игрок «Карабюкспора» Евгений Селезнев откровенно рассказал о своей акклиматизации в новом клубе и его перспективах.

- Я уже адаптировался. Команда, тренер – все помогли. Мне здесь помогают все – я был в шоке. Я попал в такую же семью, как и в «Днепре» – не поверите. Я вышел на первую тренировку и думал, что команда очень-очень слабая. Просто все говорили: «Куда перешел Селезнев?». А я увидел, как ребята играют в футбол, и был в шоке! У них нет результата. Но в футбол они играть умеют. В данный момент должны занимать в чемпионате 7-е место – это точно, а на следующий год – попадать в Лигу Европы. При правильном подходе у них все будет хорошо.

- Что скажете про тренера, Тудора?
- Топ-человек. Что касается его тренерских качеств, то я провел только пять тренировок. Но понятно, что у мужика есть яйца.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 10.01.2017 13:05
    +5
    Ще не хватало щоб Селезньов на старті сезону заявив що тренер турків безЯєць
    "При правильном подходе у них все будет хорошо" Селя, а може у нас все будетХорошо.
    Ссылка
    googlle
      googlle, 10.01.2017 13:05
    +5
    молодец, что сразу проверил
    Ссылка
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 10.01.2017 13:09
    0
    видимо в товарняке бил по воротам а попал-как получилось.... жаль Игора
    Ссылка
    Василий Ковальский
      Василий Ковальский, 10.01.2017 13:13
    +1
    На какие жертвы не пойдешь ради прокормления семьи
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 10.01.2017 13:27
    -1
    ... на відміну від деяких легіонерів з Горлівки...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.