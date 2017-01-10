Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «У нашего тренера есть яйца»

© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Игрок «Карабюкспора» Евгений Селезнев откровенно рассказал о своей акклиматизации в новом клубе и его перспективах.

- Я уже адаптировался. Команда, тренер – все помогли. Мне здесь помогают все – я был в шоке. Я попал в такую же семью, как и в «Днепре» – не поверите. Я вышел на первую тренировку и думал, что команда очень-очень слабая. Просто все говорили: «Куда перешел Селезнев?». А я увидел, как ребята играют в футбол, и был в шоке! У них нет результата. Но в футбол они играть умеют. В данный момент должны занимать в чемпионате 7-е место – это точно, а на следующий год – попадать в Лигу Европы. При правильном подходе у них все будет хорошо.

- Что скажете про тренера, Тудора?

- Топ-человек. Что касается его тренерских качеств, то я провел только пять тренировок. Но понятно, что у мужика есть яйца.

Источник — ТК Футбол

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