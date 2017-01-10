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Александр ИЩЕНКО: «Создание детской элит-лиги – это шаг вперед»

Старший тренер ДЮФШ «Динамо» рассказал о реформе ДЮФЛУ

  • 10.01.2017 12:41
  • 210 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Динамо Киев. Александр Ищенко
© ФК Динамо Киев. Александр Ищенко

Старший тренер ДЮФШ «Динамо» им.Валерия Лобановского Александр Ищенко рассказал про перспективы выпускной группы школы и реформу ДЮФЛУ.

- В этом году выпускается группа ребят 2000 года рождения. Какие у них перспективы, на ваш взгляд?
- Большинство из них уже в поле зрения команды U-19, а некоторые, например Александр Мельник, выходили на поле, в том числе, против «Наполи» и «Бешикташа» в Юношеской лиге УЕФА. Также привлекаются Дмитрук, Билошевський и другие, на кого обратили внимание Юрий Мороз и Унаи Мельгоса, отвечающий за эти две молодежные команды и контролирует академические выпуски. Хорошо, что шесть-семь футболистов выпускной академической группы уже есть в команде U-19. Это стимул для ребят, они чувствуют, что выпуск уже близко, и с психологической точки зрения это также пойдет им на пользу. Это еще одно свидетельство того, что направление взаимодействия между всеми командами «Динамо» оправдывает себя.

- Какие планы на зиму? Будут ли изменения в тренерском составе?
- Наша обойма не состоит только из тренеров академических групп. У нас достаточно молодых квалифицированных специалистов, которых мы пригласили, и в младших группах, потому что они имеют перспективу роста, поэтому в случае чего тренеры смогут заменить друг друга.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    smcalexandr
      smcalexandr, 10.01.2017 12:56
    +1
    Создание детской элит-лиги Динамо?
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    lg
    online
      lg, 10.01.2017 13:34
    0
    боже.. наймите себе наконецто редакторов, которые хотя бы будут в состоянии нормально копипастнуть статью
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