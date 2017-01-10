Александр КАРАВАЕВ: «В Фенербахче нет дедовщины»

© ФК Фенербахче. Александр Караваев

Свежеиспеченный игрок «Фенербахче» Александр Караваев, который в первом спарринге в новом клубе уже отличился голом и ассистом, рассказал о своих первых днях в команде.

- Приняли в команде очень хорошо. Сразу я, конечно, очень переживал по этому поводу: мало ли, неизвестный парень приехал в такую команду… Здесь одни звезды. Но меня сразу заверили, что все очень приветливые, дружелюбные – так оно и оказалось.

Команда на поле очень помогает. Даже если у тебя что-то не получается, все всё понимают, никто не кричит, никто не пихает, нет никакой «дедовщины». Я на данный момент ничего не заметил, хотя у меня было достаточно ошибок в первой игре. Но никто слова плохого не сказал – наоборот, только поддерживал, а когда забил гол, каждый подошел, поздравил, сказал: «Давай еще!».

- Уже пообщался с Диком Адвокатом?

- Тренер перед тем, как команда улетала на сбор в Анталию, сразу меня к себе пригласил и сказал: «Мы видели твою игру, мы тобой очень довольны и рады, что ты присоединился к нашей команде».

Источник — ТК Футбол

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