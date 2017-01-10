Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр КАРАВАЕВ: «В Фенербахче нет дедовщины»

Украинский футболист поделился первыми впечатлениями о турецком клубе

  • 10.01.2017 12:21
  • 438 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Фенербахче. Александр Караваев
© ФК Фенербахче. Александр Караваев

Свежеиспеченный игрок «Фенербахче» Александр Караваев, который в первом спарринге в новом клубе уже отличился голом и ассистом, рассказал о своих первых днях в команде.

- Приняли в команде очень хорошо. Сразу я, конечно, очень переживал по этому поводу: мало ли, неизвестный парень приехал в такую команду… Здесь одни звезды. Но меня сразу заверили, что все очень приветливые, дружелюбные – так оно и оказалось.

Команда на поле очень помогает. Даже если у тебя что-то не получается, все всё понимают, никто не кричит, никто не пихает, нет никакой «дедовщины». Я на данный момент ничего не заметил, хотя у меня было достаточно ошибок в первой игре. Но никто слова плохого не сказал – наоборот, только поддерживал, а когда забил гол, каждый подошел, поздравил, сказал: «Давай еще!».

- Уже пообщался с Диком Адвокатом?
- Тренер перед тем, как команда улетала на сбор в Анталию, сразу меня к себе пригласил и сказал: «Мы видели твою игру, мы тобой очень довольны и рады, что ты присоединился к нашей команде».

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.