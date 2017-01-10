Совет ФИФА утвердил расширение чемпионатов мира до 48-ми команд

Совет ФИФА единогласно принял решение о расширении количества участников финальной стадии чемпионатов мира с 32-х до 48-ми команд. Такой формат будет практиковаться начиная с чемпионата мира 2026-го года.
В финальной стадии будут 16 групп по три команды в каждой, из которых две лучшие выйдут в плей-офф.
Предполагаемые квоты составят: Европа – 16 команд, Африка – 9,5 команд (будут проводиться стыковые матчи), Азия – 8,5 команд, Северная и Центральная Америка, Южная Америка – по 6,5 команд, Океания – 1 команда.
Нужно отметить, что ничьи при новом формате на групповом этапе могут быть отменены. Общее число матчей увеличится с 64 до 80, однако для победы команде так же нужно будет провести 7 игр, включая финал. Общее время проведения турнира составит 32 дня.
Источник — ФИФА
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Но зрелищность турнир потеряет, будут матчи типа Йемен‎ - Ангола ((
Що поробиш якщо великий спорт зараз це просто бізнес, а не змагання
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