Совет ФИФА утвердил расширение чемпионатов мира до 48-ми команд

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Совет ФИФА единогласно принял решение о расширении количества участников финальной стадии чемпионатов мира с 32-х до 48-ми команд. Такой формат будет практиковаться начиная с чемпионата мира 2026-го года.

В финальной стадии будут 16 групп по три команды в каждой, из которых две лучшие выйдут в плей-офф.

Предполагаемые квоты составят: Европа – 16 команд, Африка – 9,5 команд (будут проводиться стыковые матчи), Азия – 8,5 команд, Северная и Центральная Америка, Южная Америка – по 6,5 команд, Океания – 1 команда.

Нужно отметить, что ничьи при новом формате на групповом этапе могут быть отменены. Общее число матчей увеличится с 64 до 80, однако для победы команде так же нужно будет провести 7 игр, включая финал. Общее время проведения турнира составит 32 дня.

Источник — ФИФА

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