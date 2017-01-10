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Совет ФИФА утвердил расширение чемпионатов мира до 48-ми команд

Изменения вступят в силу с чемпионата мира — 2026

  • 10.01.2017 11:59
  • 1425 просмотров
  • 15 комментария
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goalnation.com
© goalnation.com

Совет ФИФА единогласно принял решение о расширении количества участников финальной стадии чемпионатов мира с 32-х до 48-ми команд. Такой формат будет практиковаться начиная с чемпионата мира 2026-го года.

В финальной стадии будут 16 групп по три команды в каждой, из которых две лучшие выйдут в плей-офф.

Предполагаемые квоты составят: Европа – 16 команд, Африка – 9,5 команд (будут проводиться стыковые матчи), Азия – 8,5 команд, Северная и Центральная Америка, Южная Америка – по 6,5 команд, Океания – 1 команда.

Нужно отметить, что ничьи при новом формате на групповом этапе могут быть отменены. Общее число матчей увеличится с 64 до 80, однако для победы команде так же нужно будет провести 7 игр, включая финал. Общее время проведения турнира составит 32 дня. 

Источник — ФИФА

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Комментарии
    Даня Слонов
      Даня Слонов, 10.01.2017 12:22
    +2
    Лучше бы у взяточников оттобрали ЧМ, чем давать сборным Нигерии или Южной Кореи выиграть ЧМ. Очень сильно на исход ЧМ будет влиять жребий, а зря.
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    andrew-muh
    online
      andrew-muh, 10.01.2017 12:23
    +5
    Для ФИФА больше бабла и популяризация футбола.
    Но зрелищность турнир потеряет, будут матчи типа Йемен&#8206; - Ангола ((
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    александр ковтун
      александр ковтун, 10.01.2017 12:27
    +5
    мы потеряли чм! это уже будет не интересный чемпионат..
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    FidanFCCO
      FidanFCCO, 10.01.2017 12:30
    0
    И пенали там ещё вводят на групповой стадии
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    FidanFCCO
      FidanFCCO, 10.01.2017 12:30
    0
    И пенали там ещё вводят на групповой стадии
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    andrea78
      andrea78, 10.01.2017 12:33
    0
    подогнали к-во европейских участников под к-во групп. европа в группах между собой не играет?
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 10.01.2017 12:42
    +3
    Може краще вже відмінити кваліфікацію до ЧС і зразу проводити ігри навиліт?..
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    lenata_p
      lenata_p, 10.01.2017 12:48
    +4
    Оригинально, расширяют на 16 команд, а Европе добавляют 2. В Европе 55 федераций и 16 команд, а в Южной Америке 10 и 6,5. Океания очень нужна, да и из других федераций балласта будет столько, что на стадии игры в группах зрителей будет меньше половины. Заглядывать так далеко возраст уже не тот (активный болельщик с 1961 года), но верю, что увижу это чудо-юдо.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 10.01.2017 12:52
    +5
    Джанні Інфарктіно: Новий формат турніру більш привабливий у фінансовомуПлані....От вам і все пояснення, а видовище і заруба в кожномуМатчі, це вже другорядніРечі на думку презікаФІФА.
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    lisarti
    lisarti, 10.01.2017 12:58
    0
    а я за! так нам полегче будет! по мне лучше неинтересный ЧМ с нами чем интересный но без нас
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 10.01.2017 13:12
    0
    lisarti, 10.01.2017 12:58
    а я за! так нам полегче будет! по мне лучше неинтересный ЧМ с нами чем интересный но без нас
    Для Европи нічого (майже) не змінилось....Тому те що нам буде легше туди потрапити не факт.
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    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 10.01.2017 13:21
    0
    16-от Европы а значит постсоветским европейским сборным ЧМ не светит
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    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 10.01.2017 13:22
    0
    посоветовал бы казахам обратно в Азию попросится-при таких раскладах-ониб вечно в финалах бы играли
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    nick07
      nick07, 10.01.2017 13:32
    0
    очікувано бабло перемогло гру.
    Що поробиш якщо великий спорт зараз це просто бізнес, а не змагання
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    hater of haters
    online
      hater of haters, 10.01.2017 13:41
    0
    FidanFCCO, 10.01.2017 12:30
    И пенали там ещё вводят на групповой стадии
    Тогда изи кубок для португалов
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