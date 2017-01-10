Олег ДУЛУБ: «На данный момент все игроки в обойме»

© ФК Карпаты. Олег Дулуб

Раньше всех среди клубов украинской Премьер Лиги работу начали «Карпаты». Накануне львовяне провели первую тренировку в новом году. По сообщениям некоторых СМИ, вместе с командой готовились потенциальные новички - Евгений Боровик и Артем Филимонов, которые еще осенью защищали цвета одесского «Черноморца». По состоянию на сегодня контракты с ними пока не заключены. Главная радость для фанатов «Карпат» - это то, что на протяжении зимних каникул удалось сохранить в составе основного форварда - Бланко-Лещука. До четверга команда будет готовиться во Львове, а затем отправится на первой зарубежный сбор - в Турцию.

Олег Дулуб, главный тренер «Карпат», рассказал об этом в интервью «Футбол NEWS»:

- Настрой у ребят хороший, они между собой общаются, это радует. Начинаем работу в штатном режиме. Три дня мы проводим медосмотр и тренировочные занятия во Львове, а 12-го января уезжаем на двухнедельный сбор в Турцию.

На данный момент все игроки, которые заканчивали сезон, в обойме – за исключением тех, с которыми мы расстались (Карноза, Ярошенко). А так все летят на тренировочный сбор в Турцию.

Источник — ТК Футбол

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