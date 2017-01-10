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Игорь БЕЛАНОВ: «Мастерство шлифуется не в барах, а на тренировках»

Легендарный футболист киевского «Динамо» — о победе Роналду в номинации «Игрок года» по версии ФИФА

  • 10.01.2017 11:52
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sport-xl.org. Игорь Беланов
© sport-xl.org. Игорь Беланов

Обладатель «Золотого Мяча» образца 1986 года Игорь Беланов прокомментировал победу Криштиану Роналду в номинации лучшего игрока мира по версии ФИФА.

«Только что посмотрел церемонию награждения «The Best FIFA Football Awards». Как и по версии журнала «France Football» лучшим игроком 2016 года признан Криштиану Роналду.

3 декабрая на Камп Ноу был на «Эль-Классико», наблюдал его игру и многих других претендентов на звание «Лучшего игрока». Ведь большинство номинантов 2016 играют всего лишь за две команды - Барселона и Реал.

Не зря матчи между этими командами называют «неформальным» финалом Чемпионата миру по футболу. В конце матча у Криштиану была возможность отметиться голом, но удача улыбнулась Серхио Рамосу, а матч закончился ничьей.

Роналду по праву заслужил звание «Лучший футболист 2016». Благодаря ему, сборная Португалии выиграла Чемпионат Европы 2016, отдавая должное, конечно, что фортуна в том финале вернула португальцам должок за финал-2004 против команды Греции.

Криштиану действительно уникальный и очень талантливый футболист. Обладает фантастической скоростью, великолепным дриблингом и огромной работоспособностью на поле. За получением таких наград стоят годы тренировок, слезы и нервы родителей, переживания тренеров, отсутствие детства и юности у футболистов. Я все это проходил перед тем как получить «Золотой мяч» 30 лет тому назад.

На церемонии был и обладатель «Золотой мяч-2004», тренер сборной Украины по футболу - Андрей Шевченко. Который наградил форварда сборной Бразилии по мини-футболу Фалькао в номинации за «Невероятную карьеру».

Надеюсь, что наши молодые футболисты, посмотрев эту церемонию - поймут, что они ничем не хуже, чем Роналду, Месси, Суарез и другие игроки. Каждый день нужно пахать, работать, через кровь и пот шлифовать мастерство - чтобы добиваться признания. Но, с сожалением, наблюдая упоминания в СМИ о наших молодых звездах, хотел бы им напомнить, что мастерство шлифуется не в ночных клубах, барах и ресторанах, а на спортивных базах и тренировочных полях, особенно в послетренировочное время», - сказал Беланов.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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