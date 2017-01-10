Калитвинцев может выбрать Стандард вместо Эрцгебирге

© ФК Черноморец. Владислав Калитвинцев

24-летний украинский полузащитник Владислав Калитвинцев, который должен был стать игроком немецкого «Эрцгебирге», может продолжить карьеру в бельгийском «Стандарде».

Льежский клуб уже сделал футболисту соответствующее предложение. Калитвинцев может перейти в «Стандард» на правах свободного агента.

Калитвинцев на днях должен был прибыть на сборы «Эрцгебирге», но до сих пор не сделал этого. По некоторым данным, у украинского футболиста возникли проблемы с немецкой визой.

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