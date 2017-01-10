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Калитвинцев может выбрать Стандард вместо Эрцгебирге

Бельгийский клуб заинтересован в украинском полузащитнике

  • 10.01.2017 11:41
  • 320 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Черноморец. Владислав Калитвинцев
© ФК Черноморец. Владислав Калитвинцев

24-летний украинский полузащитник Владислав Калитвинцев, который должен был стать игроком немецкого «Эрцгебирге», может продолжить карьеру в бельгийском «Стандарде».

Льежский клуб уже сделал футболисту соответствующее предложение. Калитвинцев может перейти в «Стандард» на правах свободного агента.

Калитвинцев на днях должен был прибыть на сборы «Эрцгебирге», но до сих пор не сделал этого. По некоторым данным, у украинского футболиста возникли проблемы с немецкой визой.

Источник — Bild

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Комментарии
    pulse240
      pulse240, 10.01.2017 11:58
    +1
    Это однозначно лучше чем вторая Бундеслига, к тому же Стандарт клуб с именем.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 10.01.2017 12:05
    +1
    ЗвичайноКраще....Ще можна було про щось говорити якщо команда 2-ї БундесЛіги бореться за вихід в Еліту, а не безнадійнийАутсайдер.
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