Челси готовит €18 миллионов за Кьяера

Лондонский «Челси» в январе намерен усилить свою линию обороны, подписал 27-летнего датского центрального защитника «Фенербахче» Симона Кьяера.
«Синие» готовы предложить туркам €18 миллионов за интересующего их игрока.
В текущем сезоне Кьяер провел за свой клуб 23 матча во всех турнирах, где забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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