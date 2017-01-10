Челси готовит €18 миллионов за Кьяера

© mackolik.com. Симон Кьяер

Лондонский «Челси» в январе намерен усилить свою линию обороны, подписал 27-летнего датского центрального защитника «Фенербахче» Симона Кьяера.

«Синие» готовы предложить туркам €18 миллионов за интересующего их игрока.

В текущем сезоне Кьяер провел за свой клуб 23 матча во всех турнирах, где забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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